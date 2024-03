Eine Ära geht zu Ende: Streich hört als Trainer in Freiburg auf

"Geld macht bei uns meine Frau", sagte Streich der Süddeutschen Zeitung auf die Frage, wie er sein Geld denn anlege.

"Der Ball isch komme und dann hätt er mich halt einfach ... bumm ... über de Hufe grennt. So heißt des in Alemannisch", so Streich über die Attacke von David Abraham an der Seitenlinie.

"Der eine holt Kraft aus dem Gebet, der andere aus der Badewanne", sagte Streich über die Bedürfnisse seiner Spieler.

"Die Frage ist eigentlich absurd - vollständig antiquiert. Das Patriarchat hat meistens nichts Gutes produziert in unserer Historie", so Streich über die Frauenquote beim DFB.

"Meine Spieler werden angeboten wie auf dem Viehmarkt. Ihre Ausstiegsklauseln kann man in der Zeitung lesen - des isch furchtbar", sagte Streich über die Gerüchteküche.

"Ich muss doch mal zu einem sage könne: 'Halt mal die Schnauze jetzt'. Des isch vielleicht nit so schön, aber jetzt kommt bloß nit mit Pädagogik und wegen den Kindern...", so Streich über seine Wutausbrüche.

"So isch Sport. Des isch Sport. Dafür lebe wir e Stück weit. Wir habe uns halt des Gwinne und Verliere ausgsucht - und nit des Wandern gehe", sagte Streich über das Gewinnen und Verlieren.

"Ein Verein ghört nit einem Menschen. Der Verein ghört den Menschen und Mitgliedern, die sich mit ihm identifiziere", so Streich über die Kommerzialisierung im Fußball.