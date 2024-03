Julian Hadschieff: „Ich wollte nicht jeden Tag Schmerzen haben“

Mein Motto lautet: „Ich schaffe das!“ Freude am Leben und Zuversicht ist eine wichtige Voraussetzung. Ich bin mit voller Sehleistung auf die Welt gekommen. Im siebenten Lebensjahr, in der zweiten Klasse, hat es begonnen, dass ich schlechter sehe. Ich bin von der letzten Bank in der Volksschulklasse ganz nach vorne gekommen. Im Alter von 13 oder 14 Jahren konnte ich nur noch aus geringster Entfernung, danach nur mehr mit der Lupe lesen. Ich musste dann die Extrameile gehen. Es gibt im Sport und im Leben Niederlagen. Wesentlich ist, nach Niederlagen wieder aufzustehen.

1.000 Mitarbeiter hat die Humanocare Group, deren Gründer und Eigentümer Hadschieff ist. Betrieben werden Reha-Zentren, Ambulatorien und Pflegeeinrichtungen für Menschen mit besonderen Bedürfnissen. Humanocare ist einer der führenden Anbieter in der 24h-Betreuung sowie in der Vermittlung akademischer Pflege- und Fachkräfte.

Persönlich Hadschieff ist am 26. 4. 1959 geboren und studierte in Innsbruck sowie Harvard. Er ist verheiratet und hat zwei Töchter und zwei Söhne. Sein jüngerer Bruder Michael gewann bei Olympia 1988 im Eisschnelllauf zwei Medaillen.

Sie haben trotz Ihres Handicaps immer Sport betrieben?

Die Beeinträchtigung wurde Teil meines Lebens. Wir haben in unserer Familie immer schon Sport gemacht, zuerst Leichtathletik, dann Eisschnelllaufen. Mit 18 Jahren bin ich ins Eisschnelllauf-Nationalteam gekommen. Damals habe ich versucht, meine Behinderung zu verbergen. Ich bin Radrennen und auch Motorrad ohne Führerschein gefahren – auch wenn das nicht so super schlau war. Im Kino habe ich mich immer in die letzte Reihe gesetzt, mit der Konsequenz, dass alle Filme für mich wie der Blick in eine Waschmaschine abgelaufen sind. Zum Glück waren erste Freundinnen in der letzten Reihe dabei ...

Sie sind mit der Behinderung nicht offen umgegangen?

Ich habe am Anfang so getan, als gäbe es sie nicht. Erst mit 20 habe ich dazu stehen können. Es ist mir klar geworden, dass ich mich anders organisieren muss, wenn ich ein Studium machen will. Ich konnte nicht alleine Hunderte von Seiten bewältigen.

Dass Sie mit dem Eisschnelllauf aufgehört haben, hatte in erster Linie mit den Augen zu tun?

Ich hatte schon einen Nachteil, habe es aber trotzdem bis zum Staatsamateur mit Sportstipendium geschafft und bin sogar einen Rekord über 10.000 Meter gelaufen.

Wären Sie so gut wie Ihr Bruder Michael geworden, der 1988 zwei Olympia-Medaillen gewonnen hat?

Nein – und das hat gar nichts mit dem Sehen zu tun. Ich habe aufgehört, weil ich nicht jeden Tag Schmerzen haben wollte beim Trainieren. Kraft-Ausdauersport ist extrem hart. Wenn man zwei Mal 150 Kniebeugen mit 60 Kilo macht, da brennt es dann ordentlich in den Muskeln. Ich habe nicht die Fähigkeiten wie der Michi gehabt, der konnte über den Schmerzpunkt besser drüber gehen.