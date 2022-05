"Tägliche Bewegungseinheit": Start im September in 1.500 Klassen

Vor zehn Jahren haben alle Mitglieder des österreichischen Nationalrates für die Einführung der täglichen Turnstunde gestimmt. Passiert ist nichts. 2022 soll der erste Schritt gemacht werden.

Im Bildungscampus Attemsgasse in Wien Donaustadt präsentierten am Mittwoch Unterrichtsminister Martin Polaschek, Sportminister Werner Kogler und Sport-Austria-Präsident Hans Niessl die tägliche Bewegungseinheit ab September.

"Es war nicht einfach"

Von den zirka 30.000 Pflichtschulklassen in Österreich kommen ab Schulbeginn 1.500 Klassen in neun Pilotregionen in den Genuss von mehr Bewegung. Werner Kogler erklärt: "Es war nicht einfach, da will ich meine Vorgänger gar nicht kritisieren. Die Schwierigkeiten waren das Finanzielle und die Infrastruktur."

Der Bund nehme jetzt aber Geld in die Hand. Vom Sportministerium kommt die Hälfte der sechs Millionen Euro. Finanziert ist das Modell somit bis zum Schuljahr 2023/2024. "Wir investieren in größeres Gluck und in gesündere Lebensjahre. Das ist ein langfristiges Investment. Wenn wir jetzt Pilotregionen machen, dann wird Druck entstehen, weil es machbar ist."