Über 60.000 Kinder: Rekord bei Schulinitiative "Punkte mit Klasse"

ÖFB-Spielerinnen dabei

Der ÖFB will im Hinblick auf die Frauen-EM in England mit österreichischer Beteiligung vor allem mehr Mädchen für die Sportart begeistern. Nationalteamspielerin Jasmin Eder ist die offizielle Botschafterin der Initiative. "Besonders schön ist es, dass dieses Jahr noch mehr Mädchen und Burschen am Projekt teilnehmen. Das ist ein toller Erfolg und zeigt, wie groß die Spiel- und Bewegungsfreude unserer Kinder ist", sagte Österreichs Teamchefin Irene Fuhrmann.

Die Europäische Union hat 2022 zum "Europäischen Jahr der Jugend" erklärt, um nach den herausfordernden Corona-Jahren den Fokus auf junge Menschen zu lenken. Jugend-Staatssekretärin Claudia Plakolm sah das österreichische Projekt als starkes Zeichen. Die Rekordbeteiligung zeige "einfach auch, dass man nicht alles digitalisieren kann, dass gerade das gemeinsame Erlebnis gefehlt hat". Insgesamt ist es bereits die 17. Auflage von "Punkten mit Klasse", seit dem Projektstart 2007 haben insgesamt 739.324 Volksschulkinder teilgenommen.