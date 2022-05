Wings-for-Life-Run: Ein Japaner läuft 64,4 Kilometer

Der Wings for Life World Run ist eine weltweite Bewegung – das zeigte sich auch am Sonntag wieder eindrucksvoll. Um 13.00 Uhr ertönte rund um den Globus das Signal zum Spendenlauf für die Wings for Life Stiftung: Es war der Startschuss für 161.892 registrierte Läufer und Rollstuhlfahrer aus über 192 Nationen. Allein in Österreich nahmen 37.274 Menschen teil.

Sie alle liefen und rollten beim Wings for Life World Run für die, die es selbst nicht können. Seit dem ersten Lauf 2014 sind damit über eine Million Teilnehmer bei dem globalen Event für die gute Sache an den Start gegangen.