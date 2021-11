Peter McDonald: "Der Sport schlägt sich oft unter Stellenwert"

Während der Corona-Pandemie ziehen die Dachverbände an einem Strang. "Hier versuchen intelligente Menschen, gemeinsam etwas für den Sport zu erreichen, was mit dem NPO-Fonds mit Ausfallszahlungen für Vereine schon gelungen ist."

Nun präsentiert McDonald die Idee der Sportgemeinderäte, in Anlehnung an die EU-Gemeinderäte. "Wir müssen unsere Netzwerke in die Breite bringen, in die Gemeinden hinein. Das Projekt soll neue Symbiosen bringen."