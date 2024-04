Nach Struber-Aus: "Salzburg muss sich auch mit Rapid-Trainer Klauß beschäftigen"

Sechs Runden vor Schluss wurde dann doch die Notbremse gezogen: Serienmeister Red Bull Salzburg trennte sich am Montag von Cheftrainer Gerhard Struber . In den vergangenen zwei Wochen wurde in der Bundesliga einen Fünf-Punkte-Vorsprung auf Verfolger Sturm Graz verspielt, zudem schied man daheim im Cup-Halbfinale gegen die Steirer aus. Der Meister der letzten zehn Jahre droht den Titel noch aus der Hand zu geben.

Woran ist Struber in Salzburg gescheitert? Wer wird im Sommer neuer Trainer - und inwiefern kommt hier tatsächlich der derzeitige Rapid-Coach Robert Klauß in Frage? Und was bedeutet das alles nun für den Titelkampf gegen Sturm? Das und mehr beantwortet KURIER-Sportredakteur Christoph Geiler in der neuen Episode der Nachspielzeit.

Zudem werden das Duell um Platz drei zwischen Rapid und dem LASK sowie der Abstiegskampf thematisiert. Hier hat sich WSG Tirol zuletzt etwas abgsetzt, es läuft alles auf einen Zweikampf zwischen Blau-Weiß Linz und Austria Lustenau hinaus.