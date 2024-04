Rassismus im Fußball: "Teams sind bunt - Führungsebenen weiß"

Auch wenn gewisse Begriffe oder Neonazi-Parolen in Deutschland oder Österreich zum Großteil aus Stadien verbannt worden sind, und während Vereine und Nationalteams diverser geworden sind, nehmen rassistische Vorurteile im Sport immer noch großen Raum ein.

In unserer heutigen Episode kommt Ronny Blaschke zu Wort. Der Journalist und Buchautor beschäftigt sich in seiner neuen Publikation "Spielfeld der Herrenmenschen" mit Rassismus im Fußball. Woher kommt er? Wo gibt es ihn noch? Und warum hält er sich so konstant?