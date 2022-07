Fußball-Legende Thuram: "Bei Rassismus gibt es keine Neutralität"

Lilian Thuram: Ich bin in Guadeloupe geboren, als ich neun war, bin ich nach Paris gezogen. In meiner Klasse wurde ich als "schmutziger Schwarzer" beschimpft. Ich habe das nicht verstanden. Heute weiß ich, dass diese Kinder, die mich so genannt haben, bereits die "weiße Maske" aufhatten, die seit Generationen weitergegeben wird.

Wie meinen Sie das?

Wenn man die Farbe der Haut ansieht, dann ist sie ja nicht schwarz, nicht weiß, wie ein Blatt Papier. Es ist eine Art zu denken, die uns jemand beigebracht hat. Für mich ist wichtig, dass man sich die Frage stellt: Warum sage ich, was ich sage? Warum denke ich, was ich denke? Ich möchte, dass die Jungen verstehen, dass Rassismus nichts Natürliches ist. Diese Hierarchie ist entstanden, weil die Politik es so wollte, um ein ökonomisches System zu rechtfertigen. Seit Jahrhunderten redet man uns ein, Menschen mit weißer Hautfarbe seien überlegen. Wir reproduzieren das ständig. Man muss sich davon befreien, um klar zu sehen.