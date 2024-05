Ist der professionelle Fußball noch rentabel, Herr Ebenbauer?

Damit hat die Wiener Austria zum dritten Mal nach 2021 und 2023 die Last-Minute-Qualifikation für den Europacup via Play-off geschafft. Sturm Graz und Salzburg nehmen damit die Champions League in Angriff, LASK und Rapid die Europa League und die Austria die Conference League.

In der KURIER-Nachspielzeit spricht Bundesliga-Vorstand Christian Ebenbauer über die abgelaufene Saison, die Erfreuliches wie gestiegene Zuschauerzahlen vorzuweisen hat. Was hält der Liga-Chef vom Wechsel an der Spitze? Plant die Liga Anpassungen am System? Und wo sieht Ebenbauer die österreichische Bundesliga im internationalen Vergleich?

Angesichts der finanziellen Schweirigkeiten vieler Vereine insbesondere in der zweiten Liga, aber auch etwa der Wiener Austria beantwortet Ebenbauer auch die Frage: "Ist der professionelle Fußball in Österreich überhaupt noch rentabel?"