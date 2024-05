Liga-Finale live: Sturm oder Salzburg - wer wird Meister?

Graz befindet sich am Sonntag im Ausnahmezustand. Sturm kann das erste Double seit 1999 perfekt machen und damit eine perfekte Saison abschließen. Im großen Meisterschaftsfinale haben es die Steirer in ihren eigenen Händen, Salzburg zu entthronen. Zwei Punkte Vorsprung nimmt Sturm mit in den letzten Spieltag, an den man Austria Klagenfurt in der Merkur-Arena empfängt.