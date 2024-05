Sturm und GAK lassen sich feiern: Wie die Fußballpartys in Graz ablaufen

"Tutto Gas" steht ja üblicherweise als Synonym für ausgelassenes Feiern zu Pfingsten in Lignano. Doch heuer wird auch Graz an dem verlängerten Wochenende Partystimmung herrschen: Der SK Sturm steht davor, den Meistertitel der Bundesliga wieder einmal in die Steiermark zu holen.

Auch wenn der Titel noch nicht in der Tasche ist, die Feier am Pfingstmontag in der Innenstadt ist bereits fixiert.