Rangnicks EM-Kader: 29 Hits, aber noch kein Schlager

Gut drei Wochen sind es noch bis zur Fußball-Europameisterschaft in Deutschland. Diese Woche hat Rangnick seinen erweiterten Kader mit 29 Spielern bekannt gegeben, die sich ab 29. Mai in Windischgarsten am Teamcamp gemeinsam auf das Turnier vorbereiten werden.

Diverse Verletzungen im österreichischen Nationalteam haben für mehrere Hiobsbotschaften in den vergangenen Monaten gesorgt. Neben Kapitän und Superstar David Alaba wird das Team fix auf Xaver Schlager im Mittelfeld verzichten müssen und auf Saša Kalajdzic im Sturm. Einige andere sind noch im Reha-Prozess. So auch Torhüter Alexander Schlager, der im vorläufigen Kader nicht mit dabei ist.