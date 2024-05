ÖFB-Team: Rangnicks EM-Kader mit 29 Spielern, ohne Goalie Schlager

29 Spieler nominierte ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick in das EM-Aufgebot. Nicht von der Partie ist Goalie Alexander Schlager, zuletzt die unumstrittene Nummer 1 und nach einer Meniskus-Operation noch rekonvaleszent. Rangnick: "Er ist jetzt nicht dabei, weil es sich fix nicht für einen Einsatz bei einem Testspiel ausgeht."

Durchaus möglich, dass der Salzburger aber noch in den fixen EM-Kader rutscht. Rapids Hedl und Heinz Lindner, früher die Nummer 1 im Team, sind dagegen vorerst mit von der Partie.

Keiner wisse ob er Ersatz oder gesetzt sei, so Rangnick. "Wir werden das dann erst definitiv am 7. Juni sehen und entscheiden."

25. Juni in Berlin gegen die Niederlande

21. Juni in Berlin gegen Polen

17. Juni in Düsseldorf gegen Frankreich

Bezieht das Team ab 11. Juni in Berlin

8. Juni in St. Gallen gegen die Schweiz

4. Juni in Wien gegen Serbien

Ab 29. Mai in Windischgarsten

David Alaba wird nicht als Spieler dabei sein bei der EURO. Rangnick: "Es macht keinen Sinn ihn dazu zu nehmen. Wir waren in regelmäßigem Austausch." Er soll als Bindeglied zur Mannschaft während der EM fungieren, quasi als "Non-playing-Captain". Real Madrid und Coach Carlo Ancelotti stimmten dem zu.

Den definitiven EM-Kader muss Rangnick am 7. Juni der UEFA melden - mit 22 Spielern plus 4 Torhütern oder 23 Spielern plus 3 Goalies.