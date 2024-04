Sturm Graz nimmt Angriff auf die Salzburger Bundesliga-Festung

Jetzt wird es richtig spannend in der Admiral Bundesliga. Ist es heuer so weit? Wird das Abo der Salzburger auf den Meisterteller in diesem Jahr beendet? Schafft es der SK Sturm Graz zum ersten Mal seit 2011, am Ende der Saison an der obersten Stelle der Tabelle zu stehen?

Mit dem Sieg der Grazer am Mittwoch gegen Rapid und mit der überraschenden Niederlage der Salzburger gegen Austria Klagenfurt wird es an der Tabellenspitze gerade so richtig heiß.