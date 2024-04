Ilzer gegen Klauß - warum das Spionagegate nach einem Jahr eskaliert

Monate später wurde den Hütteldorfern zugetragen, dass es den Grazern gelungen war, die Rapid-Vorbereitung perfekt auszuspionieren. Auch das Standardtraining. Im Endspiel kamen die Hütteldorfer auf eine zweistellige Zahl an Eckbällen, gefährlich wurde Rapid durch die vielen Corner nicht.

Die üblichen Kollegen-Gespräche in der Liga ergaben, dass sich auch andere Trainer durch die Grazer ausspioniert fühlen würden. Klauß hatte diesen Eindruck vor dem ersten Duell mit Sturm im Februar (1:1) durch einen tagtäglichen Beobachter, der just vor dem Sturm-Spiel versuchte, die Rapidler aus der Ferne zu beobachten.

Deswegen rief Sportdirektor Markus Katzer vor dem Wiedersehen am Freitag in Graz (1:0 für Sturm) seinen Kollegen Andreas Schicker an.

Das Thema wird öffentlich

Öffentlich wurde das Thema erst am Dienstag, als Klauß im Rahmen der Pressekonferenz die Spionage ehe nebenbei erwähnte. „Sturm Graz ist eh bei jedem Training von uns anwesend. Sie versuchen, uns mit Spionen auszuspionieren, die sehen wir eh jedes Mal und schicken sie dann wieder weg", sagte der Barisic-Nachfolger. Mit einem Lächeln ergänzte er, dass die Rapidler den Sturm-Spionen zuwinken würden.