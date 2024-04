Niederlage für Rapid: Sturm nach Salzburg-Blamage an der Liga-Spitze

Big Points für Sturm! Die Grazer sind nach einem 3:1-Sieg bei Rapid Tabellenführer, weil Salzburg zwei Stunden zuvor in Klagenfurt 3:4 verloren hatte. Für Rapid war die Niederlage besonders bitter, weil der LASK in Hartberg im Rennen um Platz drei in letzter Minute vorgelegt hatte (2:1).