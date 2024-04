Warum Sturm im Millionenspiel enteilt ist und wie Rapid reagiert

Das Schlüsseldatum in der unterschiedlichen Entwicklung war der 6. Februar 2021.

Mehr als drei Mal so wertvoll ist das Sturm-Team heute, während es bei Rapid nach Corona lange bergab ging.

Ein Blick zurück: Der damalige Rapid-Trainer Kühbauer will ebenso wie sein Gegenüber Ilzer von der WSG das Stürmertalent Kelvin Yeboah verpflichten. Während in Graz mitten im Lockdown die letzten finanziellen Reserven angezapft werden, bremst laut KURIER-Recherchen die damalige Rapid-Spitze: Die Bundesregierung hat zwar entschieden, den Vereinen den Corona-Schaden auszugleichen, allerdings gibt es keinen Ersatz für Geisterspiele im Europacup. Den Hütteldorfern sind dadurch rund drei Millionen an Einnahmen entgangen, im Budget klafft ein Loch, es soll kein Risiko genommen werden.

Yeboah wechselt schließlich um rund 600.000 Euro nach Graz – es wird die einzige Saison mit einem Transferminus für einen der beiden Kontrahenten.