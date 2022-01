Yeboah: Das beste Geschäft in der Klubgeschichte von WSG Tirol

Kelvin Yeboah schaffte bei der WSG Tirol nicht nur den Durchbruch und wurde Stammspieler, mit seinen Toren betrieb er auch Werbung in eigener Sache und machte vor knapp einem Jahr mit dem Wechsel zu Sturm Graz den nächsten Schritt auf der Karriereleiter.

Schon damals hatten die Wattener eine stattliche Ablösesumme kassiert (kolportierte 500.000 Euro). Doch das war noch längst nicht alles. Denn WSG-Sportchef Stefan Köck hatte einige Klauseln ausverhandelt und so wurde der Deal richtig lukrativ. WSG Tirol strich noch Sonderzahlungen ein, da sich Sturm für das internationale Geschäft und später für die Europacup-Gruppenphase qualifizierte. Und beim Weiterverkauf von Yeboah, der mittlerweile italienischer U-21-Teamstürmer ist, floss nun erneut Geld.

Sprungbrettverein WSG

In Summe kassierten die Wattener 1,2 Millionen Euro für das Schnäppchen. Das ist mit Abstand das beste Geschäft, das der Tiroler Bundesligist in der Vereinsgeschichte gemacht hat. "Wir sind stolz, was uns in den letzten Monaten alles gelungen ist. Wir haben uns inzwischen einen Status erarbeitet und sind ein gutes Sprungbrett geworden."

Nur ein Auszug der Spieler, die in den vergangenen 24 Monaten via Wattens einen Karrieresprung gemacht haben. Michael Svoboda und David Schnegg spielen heute in der Serie A bei Venedig, Nemanja Celic kämpft mit Darmstadt um den Aufstieg in die deutsche Bundesliga, Nikolai Baden-Frederiksen sorgt bei Vitesse Arnheim für Furore, Leon Klassen wechselte erst im Winter zu Spartak Moskau.