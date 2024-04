Saisonende: Nächste Rapid-Leihgabe mit schwerer Knieverletzung out

Nächste Hiobsbotschaft für Rapid : Nachdem sich bereits Ferdy Druijf während seiner Leihe beim niederländischen Erstligisten PEC Zwolle schwerer am Knie verletzte, hat es nun auch WAC-Leihspieler Bernhard Zimmermann erwischt.

Der 22-Jährige zog sich beim 2:1-Sieg des WAC gegen Austria Lustenau am Dienstag einen Kreuzbandriss zu. In der 64. Minute als Joker ins Spiel gekommen, musste der von Rapid ausgeliehene Angreifer in der Nachspielzeit wieder ausgewechselt werden.

Zimmermann und Druijf: Rückkehr zu Rapid nach Knie-OP

Sowohl Druijf als auch Zimmermann werden somit verletzt zu Rapid zurückkehren und noch mehrere Monate ausfallen. Der Niederländer hat erklärt, dass er erst im Lauf der Herbstsaison wieder voll trainieren wird können.