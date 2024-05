Die Austria löst das letzte Europacup-Ticket

Der Australier bescherte sich ein wunderschönes Ende als Veilchen und machte für die Austria letztlich den Unterschied aus. Ausgerechnet Holland, nicht als Torjäger verschrien, schoss die Wiener in den Europacup. Denn nach dem 2:1 aus dem Hinspiel blieben die Wiener in der Steiermark mit 1:0 siegreich.

Im Stile eines Toreros verneigte er sich gestenreich vor den 800 mitgereisten Austria-Fans. James Holland traf in seiner Karriere bei den Violetten nur zwei Mal in der Liga – beide Male gegen Hartberg, beide Male im Europacup-Playoff.

Das Rückspiel in Hartberg bot jedenfalls viel Unterhaltung, weil beide Teams nicht nur Fußball spielen wollten, sondern auch die Entscheidung suchten und dementsprechend nach vorne agierten. Chancen gab es daher hüben wie drüben.

Interims-Coach Christian Wegleitner behielt damit eine weiße Weste und eine makellose Statistik mit vier Siegen in vier Spielen. Sein Vorgänger Michael Wimmer jubelte daheim in Deutschland – über eine Extra-Prämie für das Erreichen des Europacup- Startplatzes.

Die Steirer wiederum bestachen durch ihre Konter. Bei einem konnte Austrias Meisl in letzter Sekunde retten, bei einem anderen hatte Stürmer Entrup schon das leere Tor vor sich, traf aber nur die Stange. Knapp nach dem Wechsel hatte er ebenfalls den Ausgleich auf dem Fuß, konnte aber nicht die Trendwende einleiten.

Die Zeit lief davon, was der Austria umgekehrt in die Karten spielte. Allerdings machten sich bei den Wienern die vier Spiele in nur elf Tagen bemerkbar, man fand kaum noch Kraft für Entlastungsangriffe und verlegte sich einzig und allein aufs Verteidigen.

Hartberg lief mit dem Mute der Verzweiflung an, hatte Chancen, aber letztlich fehlten Glück und Effizienz. Die Austria brachte den knappen Vorsprung über die Zeit.