Zwischen Matchwinner und Unsportlichkeit: Mbappé wird zum Maskenmann

Kylian Mbappé steht nach dem 1:0-Sieg der Franzosen über Österreich einmal mehr im Mittelpunkt. In der 38. Minute setzte sich der 25-Jährige auf der rechten Seite gegen Phillipp Mwene durch, seine scharfe Hereingabe beförderte Maximilian Wöber per Kopf ins eigene Tor.

Am Ende des Spiels avancierte der französische Topstürmer dann zum Pechvogel des Abends. Bei einem Luftzweikampf mit Kevin Danso brach sich der zukünftige Spieler von Real Madrid an dessen Schulter unglücklich die Nase, musste minutenlang am Spielfeld behandelt werden.

Es folgte ein gellendes Pfeifkonzert der 20.000 im Stadion anwesenden österreichischen Fans. Mbappé sah für diese Aktion gelb und wurde Augenblicke später ausgewechselt.

Kritik von Pentz: "Das ist ein Wahnsinn"

Österreich-Tormann Patrick Pentz kritisierte nach dem Spiel den Topstar: "Das ist ein Wahnsinn. Solche Situationen will man bei so einem Turnier eigentlich nicht sehen."

Zuvor zeigte sich der Ex-Austria-Goalie fair, lief das Spiel nach dem Zusammenstoß ja weiter. Pentz forderte jedoch intensiv eine Behandlungspause für den am Boden liegenden Franzosen. "Sein Gesicht war voller Blut, da weißt du am Anfang nicht, ob es ein Cut ist oder etwas Schlimmeres. Da legt man dann schon eine faire Attitude an den Tag, nicht so wie er", sagte Pentz zu der Aktion.