ÖFB-Niederlage gegen Frankreich: "Das war nicht irgendein Jausengegner"

"Es ist am Ende egal wie das Tor passiert ist. Wir haben im Großen und Ganzen unsere Ansätze gezeigt, wie gut wir spielen können. Frankreich ist eine Mannschaft, die mit sehr viel Qualität kommt. Dass die die eine oder andere Chancen haben werden, wissen wir", so Konrad Laimer nach der Partie: "Wir haben auch unsere Momente gehabt, haben es aber nicht sauber zu Ende gespielt. Es hat das nötige Glück, das nötige Momentum im Abschluss gefehlt. Es war das erste Spiel, wir haben noch zwei weitere. Jetzt gilt es zu regenerieren und dann am Freitag das Spiel zu gewinnen."

Auch Florian Grillitsch bestätigte die Stärken der Franzosen: "Das war nicht irgendein Jausengegner, das war der Turnierfavorit. Wir haben es ordentlich gemacht." Kapitän Marcel Sabitzer versuchte ebenfalls, die Niederlage realistisch einzuordnen: "Wir waren okay heute, aber nicht auf unserem Maximum. Wir haben nicht so hoch Druck gemacht wie wir wollten."

Dennoch zeigte er sich erfreut über die Leistung seines Teams: "Niemand kann der Mannschaft einen Vorwurf machen, was Engagement und Laufbereitschaft angeht, sie hat bis zuletzt alles auf dem Platz gelassen. Wir haben mit dem Ball nicht immer die richtigen Entscheidungen getroffen, aber das ist nicht so einfach. Die Franzosen haben für ihre Verhältnisse sehr aggressiv gegen den Ball gespielt. Aber das war für mich keine große Überraschung. Wir müssen sehen, dass wir so gut und schnell wie möglich regenerieren. Wir haben 30 Stunden weniger Zeit als unser Gegner. Trotzdem bin ich überzeugt, dass wir wieder eine Mannschaft auf den Platz schicken, die in der Lage ist, das Spiel zu gewinnen."