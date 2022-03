Maurer und Wöginger: "Wir streiten generell nicht"

Wöginger: Wir streiten generell nicht und hier auch nicht.

Stichwort Koalitionsklima: Der dritte Kanzler, der dritte Gesundheitsminister, eine Pandemie, zwei Untersuchungsausschüsse – wie hat all das Ihre Zusammenarbeit beeinflusst?

Wöginger: Für mich ist es wie am Anfang. Wir gehen durch Höhen und Tiefen, das ist so in einer Partnerschaft. Das ist offen und ehrlich, wir Innviertler sind so. Wir beide sind im Krisenmodus seit wir im Amt sind. Wir sind zwei sehr unterschiedliche Parteien, was Werte und Grundsätze anbelangt, aber Sigi und ich haben eine gute Beziehung.