Bundesstaatsanwalt: Zadić verärgert Experten mit neuen Beratern

Worum geht es eigentlich beim Bundesstaatsanwalt? Derzeit entscheidet noch die Justizministerin, in Kooperation mit einem Weisungsrat, ob nach Ermittlungen der Staatsanwaltschaft ein Verfahren zur Anklage gebracht oder eingestellt wird. Die Diskussion, das Weisungsrecht stattdessen einem politisch unabhängigen Bundesstaatsanwalt zu übertragen, gibt es seit Jahrzehnten. Da – vor allem in den vergangenen Monaten – vermehrt (ÖVP-)Politiker in den Fokus der Justiz geraten sind, forderten zuletzt auch die Türkisen eine politisch neutrale Weisungsspitze.

Das Expertengremium im Justizministerium arbeitet an einem Lösungsvorschlag. Ende November hat das 27-köpfige Team bereits einen 14-seitigen Zwischenbericht an die Parlamentsfraktionen übermittelt. Der Bericht enthält „zu klärende Eckpunkte“.

Basis für Gesetz

Der Bundesstaatsanwalt soll demnach „durch den Bundespräsidenten“ ernannt werden – wobei noch zu klären sei, welche Kompetenzen die neue Weisungsspitze mitbringen muss. Klärungsbedarf besteht auch in der Frage, ob die Bundesstaatsanwaltschaft als „eigenes oberstes Organ“ oder als „unabhängige Dienststelle“ des Justizministeriums einzurichten ist. Zudem soll er der parlamentarischen Kontrolle unterliegen – in diesem Punkt war sich das Gremium uneinig. Die ÖVP hatte eine laufende Kontrolle durch einen Unterausschuss im Parlament gefordert. Viele Experten und die Grünen sind dagegen: Strafverfahren sollen erst kontrolliert werden, nachdem sie abgeschlossen sind.

Die Arbeitsgruppe soll schlussendlich ein fertiges Papier präsentieren, auf dessen Basis die türkis-grüne Bundesregierung einen Gesetzestext erarbeitet.