Bundesstaatsanwalt: Das steht im Bericht der Experten

Verfassungsänderung nötig

Zum Diskussionsstand: Es bestehe in der Arbeitsgruppe Einigkeit darüber, dass es für die Schaffung einer neuen Weisungsspitze eine Verfassungsänderung braucht. Die Frage der parlamentarischen Kontrolle und des verfassungsrechtlichen Rahmens sei schwer darzustellen. Damit will man in weiteren Sitzungen "gesondert und vertieft" diskutieren.

Ansonsten wurden noch folgende Vorschläge gemacht:

Es brauche eine Verfassungsänderung. Dieses neue Organ, das in der Verfassung etabliert wird, soll aber nicht zur Gänze an die Stelle der Justizministerin treten, sondern nur Weisungsspitze innerhalb der Gerichtsbarkeit werden.



. Bei der Medienarbeit sieht man "Verbesserungspotential": Sie solle über die "fallführenden Staatsanwaltschaften" laufen, nicht über das Ministerium. Für übergeordnete Themen und für Fälle, in denen Einzelpersonen einer Behörde angegriffen werden (wie zuletzt die ÖVP bei der WKStA), soll eine zentrale Medienstelle bei der Bundesstaatsanwaltschaft eingerichtet werden.

Die Arbeitsgruppe tritt Ende November wieder zusammen, dabei soll es unter anderem um die Frage der parlamentarischen Kontrolle, die Organisationsstruktur, die Dienstaufsicht der Ministerin und den Bestellmodus gehen.