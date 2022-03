Van der Bellen-Berater Lockl erhielt 77.600 Euro Honorar pro Jahr

Er ist in der Politikszene bestens bekannt, in der Öffentlichkeit dafür umso weniger. Die Rede ist von Lothar Lockl, engster Vertrauter von Bundespräsident Alexander Van der Bellen. In den 2000er-Jahren war Lockl Grünen-Bundesparteisekretär. Vor mehr als zehn Jahren hat er sich von der aktiven Politik verabschiedet und eine Agentur, spezialisiert auf grüne Themen, gegründet.

Die grüne Regierungsbeteiligung brachte ihm auch einen Sitz im ORF-Stiftungsrat ein – und wenn der Vorsitz in den ORF-Aufsichtsgremium demnächst neu gewählt wird, gilt Lockl dafür als Favorit.