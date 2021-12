Auch Türkis-Grün hat Sideletter - "aber ohne Vorstandsposten"

Vizekanzler Werner Kogler bestätigt gegenüber dem KURIER, dass zwischen den Grünen und der ÖVP ein Sideletter abseits des offiziellen Koalitionspakts existiert. „Wir waren zwar neu in der Regierung, aber nicht naiv. Wenn man verhindern will, dass die türkise ÖVP alle Positionen besetzt, braucht man als kleinerer Koalitionspartner eine Vereinbarung, wie die Vorgangsweise ist. Ich habe das nie verheimlicht und halte das für wichtig und notwendig“, so Kogler.