Postenschacher: "Das ist ein ganz widerliches Spiel"

Wenn das aber ohnehin Usus ist, warum werden diese Vereinbarungen nicht öffentlich gemacht? „Weil man sich nicht in die Karten schauen lassen will. Keine Partei will als eine dastehen, die im Zusammenhang mit der Übernahme der politischen Verantwortung noch ganz andere, nämlich handfeste parteipolitische Interessen, gehabt hat“, erklärt Fiedler. Eine Veröffentlichung wäre aber „selbstverständlich wünschenswert“. Der türkis-blaue Sideletter beinhaltet aber auch einen Punkt, der über übliche Vereinbarungen hinausgeht: Neben der Verteilung von Aufsichtsratsmandaten geht es auch um Vorstandsposten.

„Das ist eine Demaskierung“, sagt Fiedler. Damit zeige sich, dass man die im Aktiengesetz vorgegebenen Bedingungen und Regularien ausschaltet. „Das ist ein ganz widerliches Spiel, weil somit von vornherein klar ist, dass eine parteipolitische Weichenstellung erfolgt, und es keine Gewähr gibt, dass tatsächlich der beste Kandidat zum Zug kommt.“