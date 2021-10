ÖVP korrigiert Kogler: Scharmützel um die Rolle von Sebastian Kurz

Axel Melchior, der Generalsekretär und enge Vertraute von Sebastian Kurz, geht nicht besonders oft an die Öffentlichkeit. Am Sonntag tat er es. In einer eigenen Aussendung korrigierte er den grünen Vizekanzler Werner Kogler. „Die Menschen haben sich verdient, dass die Bundesregierung an einem Strang zieht und im besten Interesse unseres Landes arbeitet. Trotzdem ist es wichtig, einige Dinge klarzustellen, wenn sie nicht richtig dargestellt werden, wie das gestern etwa von Werner Kogler im Rahmen des Parteitags der Wiener Grünen der Fall war. Denn der vielzitierte Chat zur Kinderbetreuung wird offenbar bewusst verdreht, nur weil sich Sebastian Kurz gegen die verpflichtende Ganztagsschule ausgesprochen hat, die sich die SPÖ seit vielen Jahren so sehr wünscht“, sagte Axel Melchior.

Inzwischen gibt es vier Versionen über den spektakulären Kanzlerwechsel. Und auch eine Neu-Interpretion eines Kurz-Chats.