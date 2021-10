Wie die Hausdurchsuchungen bei den Kurz-Vertrauten abliefen

Es gebe keines mehr, beteuert die Mutter. Das ehemalige Kinderzimmer sei längst ein Abstellraum. „Ich bin seit meinem 18. Lebensjahr ausgezogen und nur drei oder vier Mal im Jahr zu Hause“, beklagt Melanie L.

Warum die Ermittler so hartnäckig den Daten-Stick auch bei den engsten Verwandten suchen, wird 24 Stunden später klar – es geht um die Inseratenaffäre.

Der Besuch bei der Schmid-Assistentin und ihrer Mutter war der Auftakt. Tags darauf, am 6. Oktober, rollt dann jene Razzia-Welle an, die Auslöser für die Regierungskrise ist. Auch hier sucht die WKStA – man könnte fast sagen in allen Winkeln und Ecken der türkisen Familie – nach Handys, Laptops, Festplatten und Daten-Sticks. Immerhin erhebt sie den schwerwiegenden Verdacht der Korruption gegen den damals noch amtierenden Bundeskanzler Sebastian Kurz und seine „Truppe“, wie es in der Anordnung zur Hausdurchsuchung steht. Das Ibiza-Video hat seit Mai 2019 eine Serie an Hausdurchsuchungen ausgelöst.

Auch zum Familienwohnsitz von Johannes Frischmann, dem Pressesprecher des Ex-Kanzlers, wurden Ermittler geschickt. Weil er noch immer in seinem Tiroler Heimatort gemeldet ist, obwohl er seit 2005 in Wien lebt, kommt auch plötzlich seine 77-jährige Mutter mit der Justiz ungewollt in Berührung. Außerdem hat Fischmann seiner Mutter ein Handy geschenkt und auf seinen Namen angemeldet.