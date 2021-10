Regierung: Schallenberg will Get-together mit Grünen

Bundeskanzler Alexander Schallenberg (ÖVP) will das erschütterte Vertrauen in der Koalition als "Mediator" kitten. Dazu will er Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) vorschlagen, dass das Regierungsteam nach dem Nationalfeiertag zu einem Get-together abseits der Medien zusammen kommt. Was die Spitzenkandidatur der ÖVP bei der nächsten Nationalratswahl angeht, glaubt Schallenberg an Sebastian Kurz. VP-Chef werden will er nicht.

Emotionalität herausnehmen

Gleich sechs Interviews mit gesamt 13 Medien führte der Kanzler am Freitag. Zentrale Botschaft Schallenbergs darin ist, dass er die "Emotionalität" wieder herunterschrauben möchte, wie er im Gespräch mit "Presse", "Wiener Zeitung" und "TT" sagt: "Wir brauchen ein Grundvertrauen, sonst wird das nicht funktionieren."