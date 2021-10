Nach Ibiza-Video: Folgenschwere Zufallsfunde bei den Razzien

Im Juli 2017, also mitten im Wahlkampf, schrieb Neumann an Blümel eine Nachricht: „Guten Morgen, hätte eine Bitte: bräuchte einen kurzen Termin bei Kurz erstens wegen Spende und zweitens bezüglich eines Problems, das wir in Italien haben!“ Der Verdacht: Gegen eine Spende löste der damalige Außenminister Kurz die Steuerprobleme der Novomatic in Italien.

Es folgte eine Hausdurchsuchung bei Gernot Blümel. Durch Zufallsfunde, vor allem unter den Chatnachrichten, wird auch die Liste der Beschuldigten immer länger und prominenter, die strafrechtlichen Vorwürfe der WKStA werden immer härter. Eine erste, nicht rechtskräftige, Verurteilung gibt es auch schon: Ex-FPÖ-Vizekanzler Strache ist mittlerweile nicht rechtskräftig wegen Bestechlichkeit verurteilt.