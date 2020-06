Maurer und Wöginger: "Haben es durchaus lustig zwischendurch“

Themenwechsel. Nach dem „widerwärtiges Luder“-Sager von ÖVP-Tirol-Vize Josef Geisler hat Sigrid Maurer von einem „strukturellen Sexismus“-Problem gesprochen. Stimmen Sie zu?

Wöginger: Aus meiner Sicht ist alles gesagt, vor allem dort, wo es stattgefunden hat, nämlich in Tirol.

Was muss denn jemand sagen, damit er zurücktreten muss?

Wöginger: Ich will das nicht bewerten, weil die Entschuldigung von Josef Geisler in einer anständigen Form gemacht wurde. Daher ist diese Angelegenheit aus unserer Sicht erledigt. Soweit ich weiß, laufen auch in Tirol die Gespräche in diese Richtung.

Ist es denn getan?

Maurer: Natürlich ist es ein strukturelles Problem, dass das immer wieder passiert. Es gibt andere Beispiele aus anderen Bundesländern. Die nachhaltigste Form, damit umzugehen, ist, sich zu überlegen: Was haben wir für Rahmenbedingungen, dass so etwas für so normal gehalten wird und so leicht über die Lippen kommt. Und was können wir tun, damit so etwas nicht mehr passiert. Das hat viel mit der Unterstützung von Frauen zu tun und mit einem Umdenken von sehr patriarchal geprägten Männern. Wir werden damit ständig konfrontiert: Wie Männer in der Politik kommentiert werden, wie Frauen in der Politik kommentiert werden.

Wäre es anders bewertet worden, wenn ein männlicher Politiker einem Kind 100 Euro gegeben hätte und nicht, wie geschehen, die Arbeitsministerin Christine Aschbacher?

Maurer: Die konkrete Aktion würde ich jetzt mal beiseitelassen. Was man feststellen kann: Die Ministerinnen dieser Regierung werden kritischer beäugt. Dass kommentiert wird „Die sind ja alle blond“ – das ist vollkommen deplatziert. Wenn man die Ministerinnen kritisieren will, dann soll man das aufgrund der Inhalte tun, aber sicher nicht, weil sie blond oder auf eine bestimmte Weise angezogen sind.