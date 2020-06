Aschbacher erklärt Foto: "Baby wollte zu dem Geld greifen"

Arbeits- und Familienministerin Christine Aschbacher hat im Ö1-Morgenjournal zum ersten Mal auf ein Foto reagiert, das zeigt, wie sie vermeintlich einem Baby einen 100-Euro-Schein aushändigt. Die Symbolik des Fotos hatte vor allem auf dem Kurznachrichtendienst Twitter für Empörung gesorgt. Immerhin handle es sich um Geld aus dem Familien-Härtefallfonds für in Not geratene Familien. Und während sich Aschbacher als helfender Samariter inszeniere, würden Familien als Bittsteller porträtiert, so einer der Vorwürfe.

"Wichtig ist an dieser Stelle zu sagen, dass wir allen Familien, die durch die internationale Corona-Krise in Not geraten sind, unterstützen wollen", wand sich Aschbacher zuerst um eine klare Antwort gegenüber Ö1. Den Vergleich mit Jörg Haider, der einst als Kärntner Landeshauptmann auch gerne medienwirksam Bares unter die Bevölkerung brachte, wollte sie dann aber doch nicht unkommentiert lassen.