Migrationsforscherin Kohlenberger: "Österreich ist ein Aufnahmeland“

Woran liegt das?

Es wird oft ins Treffen geführt, dass die Menschen, die aus der Ukraine kommen, uns geografisch und kulturell nahe stünden und die gleichen Werte hätten. Unmittelbar davor verhielt es sich ja so, dass die Fluchtbewegungen in unserer globalisierten Welt von immer weiter herkamen. Derzeit sieht man, dass die Aufnahmebereitschaft stark davon abhängt, wie zugehörig man die Menschen, die ankommen, empfindet. Im Moment wird betont: die Ukrainer, das sind wir, die gehören zum europäischen Wir. So als blickten wir in einen Spiegel, weil uns das auch passieren könnte. Dagegen galten syrische, afghanische Geflüchteten in den letzten Jahren als die ewig „Anderen“, die nicht hierher gehören, die nicht sind „wie wir“.

Erwarten Sie, dass die positive Stimmung anhält?

Ich bin da etwas abwartend. Es ist nicht gesagt, dass die Solidaritätswelle jetzt anhält. Ich fühle mich in manchen Aspekten an die Stimmung im Sommer und Frühherbst 2015 erinnert, als auch eine große Solidarität herrschte. Das hat sich dann irgendwann gedreht. Generell hat sich in der Vergangenheit immer wieder gezeigt, dass selbst bei einer unmittelbaren geografischen Nähe die Solidarität und Aufnahmebereitschaft relativ rasch wieder abflachen können.