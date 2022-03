Petritsch: "Eine unerträgliche und ignorante Position der SPÖ"

Die SPÖ ist nicht dafür und nicht dagegen, dass Wolodimir Selenskij zum Parlament spricht. Sie verweist auf Österreich Neutralität. Verstehen Sie die schwammige Positionierung?

In Fragen von Werten, von Moral, vor allem wenn es um Krieg oder Frieden geht, gibt es keine Neutralität. Das zeigt auf, dass wir uns zu wenig mit den Inhalten einer neuen Neutralitätspolitik auseinandersetzen. Für eine staatstragende Partei wie die SPÖ ist es unerträglich, sich hier nicht klar zu positionieren. In Brüssel waren wir als EU-Abgeordnete auch dabei, als Selenskij aufgetreten ist. Also was soll das? Entweder so oder so. Das ist keine Position von Neutralität, das ist eigentlich eine ziemlich ignorante Position, die dringend und rasch geändert gehört.

Als Balkan-Experte: Wie bewerten Sie dort die Entwicklung nach dem Krieg?

Ich finde sie ernüchternd. 2000 habe ich mir in Bosnien als internationaler Zivilverwalter gedacht, dass 2014 ein gutes Jahr für einen EU-Beitritt Bosniens und die umliegenden Staaten wäre. Heute wissen wir, das liegt irgendwo in der Zukunft. Wir sagen, wir hätten sie gerne dabei. Die dort herrschenden, zutiefst korrupten Eliten sagen das auch, meinen es aber nicht. Wie sich die Ukraine jetzt wehrt, zeigt, dass es wichtig ist, Politiker mit einer europäischen Vision am Balkan an der Macht zu haben.

Hätten Sie es einen konventionell geführten Krieg in Europa im Jahr 2022 für möglich gehalten?

Überhaupt nicht, muss ich offen sagen. Und es hat in mir auch ein unglaubliches Déjà-vu ausgelöst, weil ich 1999 bis wenige Stunden vor Beginn der Bombardierung der NATO in Belgrad war und sogar als ich weggefahren bin, wenige Stunden vor der Bombardierung, dacht ich mir: Das gibt es doch nicht, Krieg mitten in Europa? Es war für mich unvorstellbar. Von diesem Gefühl ist jetzt nach über 20 Jahren ein bisschen was zurückgekommen.