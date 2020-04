Corona-Krise: Ab 1. Mai dürfen Hobbysportler wieder trainieren

Der Hochleistungs- und Spitzensport hat eine besondere Voraussetzung, sagt Kogler. Denn die Spitzensportler sind immerhin Personen, die ihre Tätigkeit beruflich ausüben und dadurch auch ihr Einkommen generieren. So sind auch die Spitzensportler definiert, die nun von den Lockerungen der Betretungsverbote von Sportstätten profitieren. Unter anderem sind dort auch die Heeressportler, Polizeisportler und auch 150 Athleten im Skiverband miteinbezogen.

Diese Sportler dürfen ab 20. April ihre Sportstätten wieder benutzen. Auch Indoor. "Aber auch hier brauchen wir die 20 Quadratmeter Platz pro Person. Ansonsten gelten die üblichen Vorgaben, wie Desinfektion der Sportgeräte und weitere", erklärt der Sportminister.

Geisterspiele in der Bundesliga

Als dritten und letzten Punkt spricht der Vize-Kanzler auch die Fußball Bundesliga an. "Wir sind mit vielen Sportfunktionären in Kontakt, aber es gibt einen gewissen Trend in Richtung Geisterspiele", sagt Kogler. Das Ministerium will diese Möglichkeit ermöglichen. Die Voraussetzungen dafür sind, dass vor einem Spiel in kürzester Zeit entsprechende Virus-Nachweist-Tests gemacht werden müssen. "Innerhalb von 24 oder 48 Stunden vorher für alle Spieler und Betreuer. Um die Tests müsste sich die Bundesliga selbst kümmern", erklärt der Sportminister.

Kogler nimmt sich da Deutschland als Vorbild. Dort dürfen die Profi-Teams bereits trainieren. Allerdings in kleinen Gruppen von vier bis sechs Sportlern. Und das soll auch in Österreich der Fall sein. Ob es nun aber zu Geisterspielen kommt oder nicht, entscheidet die Bundesliga.