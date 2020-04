David Alaba bricht Corona-Regel im Bayern-Training

Dabei tun die Bayern sonst alles, um sich an die Regeln zu halten. So ziehen sich Alaba und Kollegen etwa getrennt um und duschen sich auch zuhause und nicht gemeinsam in der Mannschaftskabine.

Die 21 Spieler wurden vom Klub in vier Gruppen mit je vier und in eine mit fünf Spielern aufgeteilt. Damit sich die Spieler nicht in die Quere kommen, werden die Gruppen auch in zeitlichen Abständen aus der Tiefgarage im Trainingszentrum abgeholt und in getrennte Kabinen geleitet.