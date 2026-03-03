"Kein endloser Krieg": USA nennen drei Kriegsziele + Rubio: Israel hat US-Angriffe ausgelöst

US-Außenminister Marco Rubio hat den Beginn der US-Angriffe gegen den Iran auf Angriffspläne Israels zurückgeführt. "Wir wussten, dass es ein israelisches Handeln geben würde. Wir wussten, dass dies einen Angriff auf US-Streitkräfte nach sich ziehen würde, und wir wussten, dass wir, wenn wir nicht präventiv gegen sie vorgingen, bevor sie diese Angriffe starteten, höhere Verluste erleiden würden", sagte Rubio am Montag vor Journalisten im US-Kapitol.

Teheran hatte Rubio zufolge seinen Streitkräften den Befehl erteilt, im Falle eines Angriffs gegen den Iran automatisch US-Truppen anzugreifen. "Wenn wir dagestanden und auf diesen Angriff gewartet hätten, bevor wir sie trafen, hätten wir wesentlich höhere Verluste erlitten", sagte der US-Chefdiplomat. US-Präsident Donald Trump habe daher die "sehr kluge Entscheidung getroffen", gemeinsam mit Israel anzugreifen, fügte Rubio hinzu.

Rubio legte damit eine andere Begründung für die Angriffe der USA gegen den Iran vor als Trump. Dieser hatte zuvor gesagt, mit der Entscheidung zum Angriff gegen den Iran habe er die beste Möglichkeit genutzt. "Dies war unsere letzte und beste Chance zuzuschlagen, was wir gerade tun, und die unerträglichen Bedrohungen durch dieses kranke und finstere Regime zu beseitigen", sagte Trump bei einer Veranstaltung im Weißen Haus in Washington.