Trump, Pilnacek, Kurz, Corona, AfD: Was man alles (nicht) darf

Lögers Karriere sei wegen deswegen zu Unrecht beschädigt worden, so Kurz. Und was den Kanzler besonders ärgert: dass immer wieder Aktenteile an die Öffentlichkeit gelangen und damit Politik oder Meinung gemacht wird. Kurz-Kritiker sehen Österreich schon in Richtung Ungarn und Polen abdriften. Andere sehen sich an Voltaires Zitat zur Meinungsfreiheit erinnert: "Ich missbillige, was Sie sagen, aber ich werde bis zum Tod Ihr Recht verteidigen, es zu sagen."

Natürlich darf auch ein Kanzler eine staatliche Institution kritisieren. Und auch Richter und Staatsanwälte müssen kritisierbar sein. Eine Säule der Demokratie aber an den Rand der Korruption zu rücken, ohne konkrete Beweise dafür vorzulegen, höhlt das Vertrauen aus. Auch wenn es nur in einem Hintergrundgespräch war. Und klar ist, dass jede (vielleicht noch so sinnvolle) Veränderung der WKSta nun politisch unmöglich ist.