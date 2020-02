Deutschland: Die AfD hat nun ihren Ministerpräsidenten

Ein Sieger ohne Lächeln, ohne Rede – ohne Plan, Programm, ja ohne Regierungsmannschaft. Wo gibt’s denn das? In Thüringen. Was am Mittwoch 13.35 Uhr im Erfurter Landtag passiert ist, wird künftig Politik-Proseminare beschäftigen. Aber alles der Reihe nach.

Bodo Ramelow, erster Ministerpräsident der Partei der Linken und Sieger der Wahl im Oktober, wollte mit einer rot-rot-grünen Minderheitsregierung weiterregieren und stellte sich im Landtag zur Wahl. Das Verfahren sieht in den ersten beiden Wahlgängen eine absolute Mehrheit vor: Diese erreichten weder er noch der von der AfD aufgestellte Kandidat. Ramelow würde wohl im dritten Wahlgang siegen, war die Annahme, wo der mit den meisten Stimmen gewinnt. Doch es kam anders. Die AfD beantragte eine Unterbrechung. Nach knapp 20 Minuten kam Thomas Kemmerich ( FDP) als dritter Kandidat ins Spiel. Seine Partei hatte es mit Mühe in den Landtag (5 Prozent) geschafft. Nun ist er mit einer Stimme Vorsprung Regierungschef. Der AfD-Mann bekam null Stimmen. Politologe Emmanuel Richter spricht später im Fernsehen von einem „schwarzen Tag für den Parlamentarismus“. FDP-Mann Kemmerich hat es mutmaßlich durch Kungelei von AfD, CDU, FDP geschafft.

Während Mike Mohring ( CDU) versuchte, dies zu erklären („Wir haben uns entschieden, den Kandidaten der bürgerlichen Mitte zu unterstützen“), jubilierte die AfD. Bei Ramelows Partei sowie den Koalitionspartnern von Grüne und SPD herrschte Fassungslosigkeit – in den Berliner Parteizentralen gingen die Wogen hoch. SPD-Vizekanzler und Finanzminister Olaf Scholz nahm die Bundes-CDU in die Pflicht. „Was in Erfurt passiert ist, war kein Zufall, sondern eine abgekartete Sache“, erklärte er. SPD-Chefin Saskia Esken fordert einen Koalitionsausschuss. Für die CDU war die Sache von Beginn an heikel: Ein Parteitagsbeschluss schließt die Zusammenarbeit mit Linken wie AfD aus. Doch es gibt CDUler, für die Bodo Ramelow kein linkes Schreckgespenst ist, und auf der anderen Seite jene, die die Grenzen nach rechts aufweichen wollen. Dieser Konflikt könnte sich verschärfen.