Schüsse auf Büro von SPD-Politiker: „Man will uns einschüchtern“

Devrimsel Deniz Nergiz weiß, dass dies viele frustriert. Die Soziologin hat ihre Doktorarbeit zu Parlamentariern mit Migrationshintergrund geschrieben. Gemessen an ihrem Anteil in der Bevölkerung sind sie im Bundestag und in den Landtagen stark unterrrepräsentiert. Zwar hat sich seit den 1990er-Jahren - als Cem Özdemir und Leyla Onur zum ersten Mal in den Bundestag gewählt wurden - vieles verbessert, aber es gibt noch immer Defizite. Sie attestiert den Parteien zu wenig Interesse daran, Menschen mit Migrationshintergrund zu rekrutieren, ihnen den Weg für ein Mandat zu öffnen und diese in der Postenvergabe zu berücksichtigen. Und wenn sie doch welche aufnähmen, würden diese häufig in die Migrationsecke gestellt. "Manche müssen thematisch Bereiche übernehmen wie Integrationspolitik, weil es die Parteien als authentischer empfinden", berichtet Nergiz. Doch gerade bei den jüngeren Generationen, die politisch Verantwortung übernehmen wollen, sind viele verschiedene Interessen da. Die Motivation von Parlamentariern mit Migrationshintergrund ist vor allem Verantwortung für die Gesellschaft, für das Land zu übernehmen, das zeigt sich in ihrer Studie. Von Orts- oder Kreisverbänden bis hin zum Bundeskabinett, wo derzeit kein Mitglied Migrationsgeschichte aufweist, gibt es nur wenige Beispiele, wo man ihnen politische Ämter zutraut. "Das schreckt möglichen Nachwuchs ab", sagt sie.

Was sie ebenfalls beobachtet hat: Manche Parteien setzen kurzfristig Quereinsteiger auf ihre Listen. Das wäre gut, doch manchmal bleibe ihnen keine Zeit, um Netzwerke zu bilden, sich in der politischen Landschaft anzugewöhnen. Zuletzt passierte das im bayerischen Wallerstein. Dort wollte die CSU einen muslimischen Unternehmer, als Bürgermeisterkandidaten aufstellen, zog aber zurück, weil es Gerede gab. Nergiz sieht zwar ein positives Signal, weil Konservative einen Muslimen in ihre Reihen holen, andererseits müsse man zuvor die eigene Basis davon überzeugen, denn so wirke die Ablehnung des Mannes auf andere abschreckend. Von Quoten ist sie aber nicht überzeugt, "da scheiden sich die Geister". Und: "Viele Befragte in meiner Forschung lehnten sie eher ab. Sie nehmen als eine zusätzliche Last, weil sie ohnehin unter starkem Druck stehen, als "normale" Politiker ihre Eignung unter Beweis zu stellen, ohne dass man sie auf ihre Herkunft reduziert", erklärt sie.

Dass seine Wahl für Öffentlichkeit sorgt, war Belit Onay bewusst. Der in Goslar, Niedersachsen, geborene Grünen-Politiker ist seit Kurzem Bürgermeister von Hannover – der erste mit türkischen Wurzeln. Wie viel Hass ihm deshalb entgegenschlug, hat ihn dann doch überrascht, sagte er dem Spiegel. Gleichzeitig gab es zig Solidaritätsbekundungen.