AfD-gestützter Ministerpräsident: Ramelow zitiert Hitler

Der ehemalige Ministerpräsident von Thüringen, Bodo Ramelow, hat sich mit einem kontroversen historischen Zitat zu den jüngsten Ereignissen in seinem Bundesland zu Wort gemeldet.

Bei der Wahl im Thüringer Landtag hatte sich am Mittwoch der FDP-Chef Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten küren lassen - mit Stimmen der CDU und der AfD, die in Thüringen noch weiter rechts als im Westen Deutschlands steht. Frontmann der Thüringer Rechten ist Björn Höcke, der für Tabubrüche in Bezug auf den Nationalsozialismus bekannt ist ("Schuldneurose", Deutschland brauche "erinnerungspolitische Wende um 180 Grad").

Nun postete der Linke-Politiker Ramelow auf Twitter in der Nacht auf Mittwoch ein Zitat von Adolf Hitler von 1930. "'Den größten Erfolg erzielten wir in Thüringen. Dort sind wir heute wirklich die ausschlaggebende Partei. (...) Die Parteien in Thüringen, die bisher die Regierung bildeten, vermögen ohne unsere Mitwirkung keine Majorität aufzubringen.' A. Hitler, 02.02.1930". Dazu zeigt er ein Bild von Hitler mit Reichskanzler Paul von Hindenburg am 21. März 1933.