Meister der Provokation: Björn Höcke, "der Teufel der AfD"

Jetzt ist schon wieder was passiert. AfD-Politiker Björn Höcke brach ein Interview im ZDF ab - mit einer Drohung. "Passen Sie auf, dann haben wir ein manifestes Problem. Ich kann Ihnen sagen, dass das massive Konsequenzen hat", sagte er zum Journalisten vom öffentlich-rechtlichen Fernsehen.

Im ZDF-Interview am Sonntag ging es um Höckes Sprachgebrauch. Was der AfD-Rechtsaußen in seinen Bierzeltreden, aber auch in seinem Buch "Nie zweimal in denselben Fluss" so formuliert, zielt darauf ab, die Grenzen des Sagbaren in Deutschland zu verschieben. Das ZDF hielt dem AfD-Politiker darum vor, selbst seine Parteikollegen könnten nicht beantworten, welcher Satz "noch Höcke oder schon Hitler ist".

Höcke ist AfD-Chef im Bundesland Thüringen. Ende Oktober wird dort gewählt, Höckes Partei liegt in Umfragen bei 21 Prozent. Er ist aber vor allem die Führungsfigur der völkisch-nationalen Gruppe in der AfD, die ganz offiziell "Flügel" heißt.

Nimbus des Anti-Politikers

In den vergangenen Jahren stieg er zum Liebling derjenigen auf, die auch innerhalb der AfD rechts stehen. Er gefällt sich in der Rolle der nationalen Erlöserfigur, und er möchte, obwohl AfD-Fraktionsvorsitzender im Thüringer Landtag, nicht wie ein Berufspolitiker wirken. Höcke will als Ideologe gesehen werden, als rechter Avantgardist, der Tabus bricht. Damit bringt er auch Leute an die Wahlurnen, die sich vom demokratischen Prozess eigentlich verabschiedet haben.

2015 waren die Verhältnisse in der AfD noch ganz anders. Es war noch die Partei des gemäßigten Bernd Lucke, dann jene von Frauke Petry. Der nationale "Flügel" um Höcke galt als Hort der politischen Schmuddelkinder. Führende Vertreter der Alternative für Deutschland wollten den Rückzug von Höcke. Erst 2015 und dann noch einmal 2017 gab es Parteiausschlussverfahren gegen ihn.

Heute ist seine Position innerhalb der AfD besser denn je, alle Versuche, ihn kaltzustellen, sind gescheitert. Einer wie Höcke ist zwar nicht unumstritten - der Berliner Fraktionschef Georg Pazderski etwa warnt vor "Personenkult" -, aber der 47-Jährige genießt politische Beinfreiheit.

Höcke sieht sich aber auch als Gejagten, als Opfer der deutschen Medien und deren Geistes. Zugleich kokettiert er mit seinem Ruf. "Jetzt stehen Sie hier mit dem Teufel der AfD", sagte er einmal bei einem Waldspaziergang mit einer Spiegel-Reporterin. Und weil Höcke gerne beklagt, seine Zitate würden aus dem Zusammenhang gerissen, sei erwähnt, dass er da gerade auf der Teufelskanzel, einem Felsplateau in Thüringen, stand.