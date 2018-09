Deutschland: Neonazis marschieren wieder auf der Straße

Zwei Städte, zwei Vorfälle, die gleichen Bilder: In Chemnitz ( Sachsen) und in Köthen ( Sachsen-Anhalt) starben zwei Deutsche während bzw. nach einem Streit mit Asylwerbern. Obwohl der Tathergang in beiden Fällen noch nicht geklärt ist, kam es zu rechten Aufmärschen mit mehreren tausend Teilnehmern: Neonazis hoben die Hand zum Hitlergruß, andere skandierten ausländerfeindliche Parolen, attackierten am Rande der Demonstrationen Ausländer, Journalisten und Polizisten. Und mitten unter ihnen: Bürger, die eigentlich nicht der rechten Szene angehören, aber kein Problem damit hatten, neben ihnen herzumarschieren. Wie konnte das passieren?

Johannes Kiess von der Universität Siegen, Mitherausgeber der „Leipziger 'Mitte' Studie“, die alle zwei Jahre rechtsextreme Einstellungen in der Bevölkerung erhebt, ortet einen Tabubruch: Rechtes Gedankengut hat sich im Laufe der Jahre nicht weiter verbreitet, aber es hat sich radikalisiert – „und wird jetzt offener auf die Straße getragen“. Es gab schon immer einen latenten Anteil an Rechtsextremismus in der Bevölkerung, erklärt Protestforscher Dieter Rucht, dieser liege etwa bei zehn bis 20 Prozent. „Dieses Potenzial ist nicht groß an die Öffentlichkeit getreten. Es war da, blieb aber weitgehend unsichtbar.“

Das hat sich „dramatisch verändert“, etwa mit dem Aufstieg und der Radikalisierung der AfD „von einer wirtschaftsliberalen zu einer rechten Partei bis rechtsradikalen Partei“, erklärt Rucht. Dadurch sind auch rechtsextreme Gruppen an die Oberfläche gekommen, die im Schatten der AfD standen: „Sie treten selbstbewusster auf.“