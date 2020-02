Blumen, Farbbeutel, Taferl: Wie Politiker protestieren

Zu der Rede erschienen - nicht zum ersten Mal - die Demokratinnen ganz in Weiß. Wie schon im Vorjahr bei der Rede zur Lage der Nation, als sie an den 100. Geburtstag des Frauenwahlrechts erinnerten. Die Farbe weiß ist in der US-Politik zum Symbol der Frauen und Frauenrechte geworden - insbesondere in der Amtszeit von Donald Trump.