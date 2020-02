Das Schicksal der Millennials: Die große Party ist vorbei

Sustala untermauert seine These wie immer mit harten Fakten aus der Ökonomie. Er zeigt die demografischen Entwicklungen, etwa dass sich die Zahl der über 60-Jährigen in den letzten sieben Jahrzehnten verdoppelt hat (in Deutschland sind das bereits 30 % der Menschen); die Steigerung der Wohnkosten, oder welchen verheerenden Effekt die Finanzkrise seit dem Jahr 2008 auf die jungen Menschen hatte. „Oft wird Millennials auch mehr Faulheit und ein überbordender Hang zur Work-Life-Balance unterstellt“, so Sustala in seinem Buch. „Doch es ist oft der fehlende Antrieb, weil es nichts mehr zu erreichen gibt“. So verlaufen auch Berufslaufbahnen heute ganz anders.

"Generation Praktikum"

Die Bedingungen für junge Menschen müssen ständig heruntergeschraubt werden, weil die Ansprüche der Babyboomer gut geschützt sind. Oft müssen aber die gut ausgebildeten Jungen ihren älteren Kollegen erklären, wo es langgeht, und haben dafür geringere Gehälter, kürzere Kündigungsfristen und niedrigere Abfertigungen. Das führt zu immer stärker werdendem Frust und Antriebsverlust.

"Wir sind die Generation Praktikum", sagen Millennials auch zum KURIER. "Sehr lange arbeiten wir unter unserem Ausbildungsniveau, ohne sichere Stelle und schlecht bezahlt." Auch der Optimismus, dass es künftigeren Generationen besser geht, sinkt. Und Sustala ergänzt: „Die Millennials sind keine Öko-Hipster sondern eine von Erwerbsarmut bedrohte Generation.“