Jelineks Ibiza-Stück: Rosa Gorilla im Gedankenstrom

Da tapst Caroline Peters im rosa Gorilla-Kostüm über die Bühne, da üben sich Felix Kammerer und Christoph Luser mit Wallehaar-Perücken und Slimfit-Anzügen als Sebastian-Kurz-Parodisten-Duo. Da werden schemenhafte Ausschnitte des Ibiza-Videos auf Wände projiziert und diese Wände anschließend zertrümmert (da ist man nahe an der Regietheater-Parodie).

Da tritt Martin Wuttke mit „Joker“-Make-up vor den Vorhang und kämpft mit widerspenstigen Sesseln. Da spielt ein Biedermeier-Pärchen im Schneegestöber, da werden spanische Infantinnen-Gemälde nachgestellt. Da betrachtet die NSU-Terroristin Beate Zschäpe traurig ihr eigenes Porträt im Museum.

Bühne und Zuschauerraum gehen ineinander über, die Schauspieler sind zu Beginn Teil des Publikums, über einem Bild der Burgtheater-Feststiege prangt der Schriftzug „Eintritt macht frei“ – ein Wortspiel (Eintritt = ein Tritt) und gleichzeitig Anspielung auf den Slogan „Arbeit macht frei“, mit dem die Nazis KZ-Opfer verhöhnten.

Was das alles genau soll, erschließt sich auf den ersten Blick nicht (was man auch als Hinweis darauf verstehen kann, dass es zweite und dritte Blicke braucht, wenn man klar denken will), aber eines wird dem Zuschauer deutlich gemacht: Du bist hier Komplize, du bist mitgemeint.