Elfriede Jelineks Ibiza-Stück: Eine "Bloßstellung von Lächerlichkeit"

Das Video

„Spiegel“ und „Süddeutsche Zeitung“ veröffentlichen am 17.5. 2019 Sequenzen eines Videos mit Heinz-Christian Strache und Johann Gudenus.

Die Rücktritte

Strache tritt am 18.5. 2019 als FPÖ-Chef u. Vizekanzler zurück, Gudenus legt alle Ämter nieder. Kanzler Sebastian Kurz kündigt die Koalition. Strache wird von der FPÖ suspendiert, am 13.12.2019 ausgeschlossen. Zuvor wird „Die Allianz für Österreich“ gegründet, die bei der Wien-Wahl mit Strache antreten will.

Die Übergangsregierung

Nach der Entlassung der FPÖ-Minister muss auch die eingesetzte Übergangsregierung gehen. Am 30.5. 2019 wird Brigitte Bierlein als erste Kanzlerin mit den Regierungsgeschäften betraut, am 29.9. 2019 gibt es Neuwahlen.

Die Ermittlungen

Die Staatsanwaltschaft (StA) Wien ermittelt gegen die Hintermänner des Ibiza-Videos. Drei Verdächtige werden am 22.11.2019 in Untersuchungshaft genommen, zwei sind laut StA noch in U-Haft. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) ermittelt seit Juni 2019 gegen Strache, Gudenus und den FPÖ-Politiker Markus Tschank wegen des Verdachts der Untreue in Zusammenhang mit dem Ibiza-Video.